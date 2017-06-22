تكثيف حملات «الخدمات البيطرية» على الأسواق ومنافذ اللحوم قبل العيد

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كلف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم، خلال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، مع الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

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وقال البنا في تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك حملات بيطرية مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها، قبل بيعها للمواطنين، بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة والصحة والتموين، مؤكدًا على أن الحملات تشمل الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الأدمي، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأكد الوزير على أنه من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، هناك حملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، للتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.