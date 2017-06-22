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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

التحرير

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الدولي الساحلي، أمام مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث.

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وكشفت التحريات، أنه أثناء عبور سيارة ميكروباص قيادة (سعيد علي عثمان - 40 عامًا- سائق)، على الطريق الدولي الساحلي، اتجاه رشيد، وأمام قرية مياح بمركز إدكو، انفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى إدكو وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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