مصرع فني سيراميك سقط في بيارة بوادي النطرون

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لقى عامل، مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه في بيارة شركة سيراميك بمنطقة وادي النطرون.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة وادي النطرون، من مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوصول «قناوي.أ» استشاري بشركة للسيراميك (قطاع خاص)، جثة هامدة، إدعاء سقوط ببيارة.

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وبسؤال كلاً من «محمود.أ» مدير إداري بالشركة المشار إليها، و«هدى.أ» 42 سنة ربة منزل (زوجة المتوفي)، قررا أنه حال سير المتوفي سقط ببيارة داخل الشركة المشار إليها؛ مما أدى لوفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.