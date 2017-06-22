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بالصور.. وزير الداخلية لأسر الشهداء: الشعب يُقدر التضحيات

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أشاد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال الشرطة، لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ، وتقدير الشعب المصري لتلك التضحيات، وقال الوزير "إن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير كل أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين"، مؤكداً أن أسر شهداء الشرطة الأبرار فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية.

جاء هذا خلال مأدبة الإفطار التى أقامتها وزارة الداخلية مساء أمس الأربعاء، لأسر شهداء الشرطة والمصابين وكبار قيادات الوزارة، ولفيف من الضباط بمختلف الرتب، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

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وعقب الإفطار وجه الوزير التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه الشكر لحرص الحاضرين على تلبية الدعوة، بما يعكس روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة وارتباط وزارة الداخلية بأبنائها وأسر أبطالها.

 

كما التقى الوزير عددا من أسر شهداء ومصابى الشرطة، وأكد حرص الوزارة الدائم على التواصل معهم، وتقديم كل أوجه الرعاية لهم، تقديرا لما قدموه من تضحيات فى سبيل أمن الوطن، مؤكدا أن الشهداء نالوا المكانة التى يتمناها جميع رجال الشرطة، وأنهم سيظلون محل فخر واعتزاز زملائهم والشعب المصرى العظيم.

وزير الداخلية مع أسر الشهداء

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