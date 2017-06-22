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سفيرة باكستان لدى الامم المتحدة: نتوقع من الحكومة الأفغانية الامتنان وليس العداء

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مصراوي Masrawy

سفيرة باكستان لدى الامم المتحدة: نتوقع من الأفغانية الامتنان وليس العداء

12:31 م الخميس 22 يونيو 2017

سفيرة باكستان لدى الامم المتحدة: نتوقع من الحكومة الأفغانية الامتنان وليس العداء

إسلام آباد - (د ب أ):
ذكرت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة، مليحة لودهي، اليوم الخميس، أن باكستان تستضيف أكثر من مليوني لاجئ أفغاني، مشيرة إلى أن بلادها تتوقع من الحكومة الأفغانية الامتنان وليس العداء.

ونقلت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية عن لودهي التصريحات التي أدلت بها أثناء إلقاء خطابها أمام مجلس الامن الدولي اليوم.

وأشارت لودهي إلى أن "الملاذات الآمنة" الخاصة بحركة طالبان، تقع داخل أفغانستان وليس خارجها، وذلك لأن هناك مناطق كبيرة في البلاد تخضع حاليا لسيطرة طالبان.

وقالت إنه لا يمكن تفسير صمود التمرد في أفغانستان بوجود "ملاذات آمنة" أو "مراكز دعم" خارجية، مؤكدة أن بلادها ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها للإرهاب ضد بلدان أخرى.

وتقضي العمليات العسكرية المتعاقبة في باكستان على جميع الجماعات الإرهابية والمسلحين من أقليمها القبلي المتاخم لأفغانستان، بحسب "جيو".

وكان بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية قال في وقت سابق من الاسبوع الجاري، إن الجيش الباكستاني بدأ في إقامة سياج بطول الحدود الباكستانية الأفغانية بمناطق باجور ومهماند وكيبر، المعرضة لمحاولات تسلل .

وسوف يتم إقامة سياج في المناطق التي تعتبر معرضة لعدد كبير من محاولات التسلل في المرحلة الأولى، في حين سوف يتم إقامة سياج بطول المناطق الحدودية المتبقية، بما فيها بلوشستان، في المرحلة الثانية، بحسب قناة جيو الباكستانية .

وأضاف البيان أن الجيش وقوات حرس الحدود يقومان أيضا ببناء حصون جديدة ومراكز حدودية لتحسين المراقبة والدفاع في المنطقة.

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