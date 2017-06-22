استعدادا للعيد.. إلغاء أجازات المسئولين وتجهيز المتنزهات في أسيوط
استعدادا للعيد.. إلغاء أجازات المسئولين وتجهيز المتنزهات في أسيوط
12:22 م الخميس 22 يونيو 2017
أسيوط - أسامة صديق:
أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تجهيز كافة الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة وفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأصدر تعليماته لكافة الوحدات المحلية بإلغاء أجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولي الحدائق وانهاء أعمال الصيانة، مشيرًا إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات لتكون على استعداد تام لنقل أي حالات إلى المستشفيات القريبة.
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول والاهتمام بجمال الحدائق والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء مع الري المستمر لها حفاظاً على نضارتها ورونقها.
وأصدر تعليماته لمسئولي المرور بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث اختناقات مع تكثيف الحملات المرورية.
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