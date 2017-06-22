السجن المؤبد على 6 متهمين بقتل مواطن أثناء مشاجرة في الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الخميس، 6 متهمين بالسجن المؤبد، قتلوا شخص أثناء مشاجرة في منطقة الوراق.

كما قضت المحكمة ببراءة متهم أخر من القضية.

المتهمون هم: أحمد سمير الحداد، خالد محمود محمد وشهرته "خالد العين"، حسام غريب فتحي أبو سريع وشهرته "حسام صفيه"، هيثم حسين عز الدين وشهرته "هيثم البولاقي"، محمد بسطاوي حسن محمد شهرته "محمد سماره"، هشام حسين عز الدين وشهرته "هشام البولاقي".

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قاموا، بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء واستعمال القوة والعنف ضد المجنى عليهم، أحمد سمير حسين، سيد أحمد عبدالله، حامد محسن عبد العزيز، إسلام أحمد مسعد، حسين عبد العزيز، عماد عبد العزيز ، وابراهيم عاشور، محمد مسعد، أحمد حسن، ومحمد إمام والمواطنين الموجودين بمسرح الواقعة، قاصدين ترويعهم وتخويفهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطو عليهم لإرغامهم على التوسط لدى أخرين للتنازل عن شكايتهم، واستخدموا أسلحة نارية "بنادق خرطوش" ضد المجنى عليهم وأشهروا أسلحة بيضاء، مما أسفر عن قتل أحمد سمير حسين عمدا حيث قام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوبه غير عاب بنتيجة فعلته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم حامد محسن، محمد مسعد، أحمد حسن، عمدا بأنه حال اتيانهم الأفعال المضمنة بالتهمة الأولى أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليهم غير عابئين بنتيجة فعلتهم متوقعين وفاتهم، وأصابت أعيرة المتهمين المجني عليهم.