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اليوم.. إجراء قرعة البعثة الطبية للحج بمعهد ناصر

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إجراء قرعة البعثة الطبية للحج بمعهد ناصر

12:19 م الخميس 22 يونيو 2017

اليوم.. إجراء قرعة البعثة الطبية للحج بمعهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من المقرر إجراء القرعة العلنية لبعثة وزارة الصحة للحج اليوم الخميس، بمستشفى معهد ناصر.

وتقدم قرابة 18 ألف من أعضاء الفريق الطبي للقرعة، وهو ضعف عدد المتقدمين خلال العام الماضي. ومن المقرر اختيار 350 عضوًا للبعثة التي يرأسها الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الأسعاف.

وأوضح الأنصاري في تصريحات صحفية، أن عدد الأطباء في بعثة الحج طبية سيزيد بنسبة 20% عن العام الماضي، مع توفير فريق طبي في كل عيادة من عيادات الحجاج، وأنه جاري عمل التقديرات اللازمة للأدوية التي سيتم شحنها.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، في القرعة العلنية، فور انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وقال وزير الصحة إنه تم تصميم "أسورة بلاستيكية" يحصل عليها كل حاج خلال العام الحالي، وتوضع عليه كافة البيانات الأساسية للحاج "اسمه ورقم البطاقة وتليفونه وعنوانه وتزود البعثة بقارئ لهذه البيانات، هذا يسير بالتوازي مع تجهيز قاعدة بيانات كاملة لكل الحجيج، وتصرف في شنطة كل حاج".

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