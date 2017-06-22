اتحاد الكرة يرفض التدخل في أزمة كوبر وباسم مرسي

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أعلن اتحاد الكرة، رفضه فكرة التدخل في أزمة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع باسم مرسي مهاجم الزمالك، لإعادة الأخير للفريق القومي من جديد.

وأبدى مسئولو الجبلاية رفضهم التدخل في الأزمة مفضلين ترك هذا الأمر بُرمته لوجهة نظر كوبر فيما يخص ضم اللاعب من عدمه، خوفًا من التأثير سلبًا في المنتخب.

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يشار إلى أن كوبر، رفض فكرة ضم محمد حمدي، الظهير الأيسر للنادي المصري البورسعيدي، قبل مواجهتي أوغندا بتصفيات كأس العالم، مبررًا رفضه ضم اللاعب لقلة خبرته وصغر سنه، في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الفني عن لاعبين جدد في مركزي الظهير الأيسر والمهاجم، حيث يرغب كوبر في ضم عنصرين جديدين في هذين المركزين.