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مصر للمقاصة في ضيافة الجيش ..وأسوان يسعى للثأر من الدراويش

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مصر للمقاصة في ضيافة الجيش ..وأسوان يسعى للثأر من الدراويش مصر للمقاصة في ضيافة الجيش ..وأسوان يسعى للثأر من الدراويش

التحرير

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يستضيف جهاز الرياضة العسكري، اليوم الخميس، مواجهة نادي طلائع الجيش أمام نظيره للمقاصة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

وكانت قد إنتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، بهدف نظيف أحرزه أحمد عبدالظاهر، والتي أقيمت على ستاد الفيوم، وشهدت تلقي أحمد عيد عبدالملك، صانع ألعاب طلائع الجيش، لبطاقة حمراء.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الثاني برصيد 67 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف المتوج باللقب الأهلي (79 نقطة) للمرة الـ 39 في تاريخه، في المقابل يأتي طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

من جانبه يلتقي نادي أسوان بنظيره الإسماعيلي، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة ذاتها، ويسعى أسوان، بقيادة مديره الفني أسامة عرابي، للخروج من دوامة الهزائم وتحقيق فوز يقربه خطوة من النجاة من الهبوط لدوري المظاليم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

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خسر أسوان في آخر ثلاث مباريات له في الدوري، أمام والمصري وإنبي، ويحاول العودة مرة أخرى للانتصارات على حساب الدراويش، متمسكًا بأمل البقاء في الدوري الممتاز، حيث أن الشرقية في المركز الأخير "الثامن عشر" برصيد 22 نقطة، والنصر للتعدين في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة، والداخلية في المركز الـ16 برصيد 24 نقطة.

في المقابل تحسنت عروض الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، بقيادة مديره الفني أبوطالب العيسوي، واستطاع الفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة، وضعته في المركز السادس في جدول الدوري، بعد أن ارتفع رصيده إلى 45 نقطة.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، إنتهت بفوز الدرايش بخمساية نظيفة، على ستاد الإسماعيلية، عن طريق إبراهيم حسن "هدفين"، وهدف لكل من باهر المحمدى، ومحمد ابو المجد، وتوريك جبرين.

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التحرير

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