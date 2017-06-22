​البيئة تنظم ندوة تفاعلية للأطفال بالمعصرة حول "أنواع التلوث"

كتبت - مادي غيث

نفذت وزارة البيئة ندوة توعية تفاعلية للأطفال بالمعصرة بعنوان أنواع تلوث البيئة، وذلك في إطار التعاون بين ادارة الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع (مؤسسة باب الحياة) بالمعصرة بحلوان.

تضمنت الندوة شرحًا لأنواع التلوث في البيئة المحيطة بطريقة مبسطة، كما تم عرض فيلم عن أنواع التلوث الذي يضر بصحة الاطفال وكيفية الوقاية منه.

كما عبر الأطفال خلال الندوة عن مشاعرهم تجاه البيئة بالرسم والتلوين وشاركت الامهات مع الاطفال في حوار مفتوح عن البيئة، وآبدوا ورغبتهم في المشاركة في تنفيذ حملات بيئية، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس.

وتأتي الندوة ضمن سلسة ندوات سيتم استكمالها خلال شهر يوليو القادم، بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحفيز المواطنين على الاهتمام بالبيئة والمشاركة في العمل البيئي.