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رئيس "إبسوس": سنرجع لـ"الأعلى للإعلام" قبل نشر استطلاعات المشاهدة

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مصراوي Masrawy

رئيس "إبسوس": سنرجع لـ"الأعلى للإعلام" قبل نشر استطلاعات المشاهدة

12:03 م الخميس 22 يونيو 2017

عمرو قيس

كتبت - هاجر حسني:
​قال عمرو قيس، رئيس شركة إبسوس للدراسات والأبحاث التسويقية، إنه يؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف نشر استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات الخاصة على الاستماع والمشاهدة.

وأضاف قيس لمصراوي، اليوم الخميس، أن الشركة لديها ثقة بأن أي قرار يتخذه المجلس هو للصالح العام، مشيرًا إلى أن وجود ضوابط ومعايير مهنية سيساهم في الحد من الأخطاء التي مارستها جهات عديدة في بحوث الاستماع والمشاهدة.

وتابع: "المجلس أكيد شايف الصورة أوضح وبالتالي إحنا بنرحب بأي قرار بياخده"، مؤكدًا أن عمل الشركة لن يتأثر بهذا القرار، وأنها سترجع إلى المجلس الأعلى للإعلام قبل نشر أي استطلاع رأي عن نسب المشاهدة للقنوات الفضائية.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا، أمس الأربعاء، بوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع.

وقال المجلس إنه تلقى شكاوى من العديد من القنوات التلفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من جهات عديدة.

وأهاب المجلس بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذا عدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس.

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مصراوي Masrawy

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