انقسام بين طلاب المنوفية بسبب "الاستاتيكا".. ويؤكدون: "الامتحان طويل"

المنوفية -مروة فاضل:

تباينت ردود أفعال طلاب قسم عملي رياضة، في امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عقب انتهاء امتحان مادة الاستاتيكا.

وقالت الطالبة أسماء علي، إن الامتحان جاء سهلًا، لكنه طويل وكان يحتاج إلى وقت أطول من الساعتين المقررين، مؤكدة أن معظم المسائل تحتاج إلى وقت كبير للحل.

وأضاف الطالب جمال السيد، أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي، وكان به بعض الجزئيات المخصصة للطالب المتميز، مؤكدًا أنه كان يحتاج إلى وقت أطول للإجابة.

بينما أشارت الطالبة هبة عبدالرحمن، إلى أن الامتحان جاء صعبًا، وبه بعض الجزئيات المعقدة إلى جانب ضيق الوقت، حيث كام يحتاج وقت أطول للإجابة على كافة الأسئلة.

ويؤدي 26 ألف و725 طالبًا ثانوية عامة، بمحافظة المنوفية، امتحانات الجولوجيا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، بشعبتي العلمي والأدبي مقسمين علمي علوم 14523 طالبًا، وعلمي رياضة 5094 طالبًا، وأدبـي 7108 طالبًا.