بالصور.. محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر نيابة عن الرئيس السيسي

أسوان- إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أمس الأربعاء، نائبًا عن رئيس الجمهورية، الاحتفال بليلة القدر، والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، بحضور اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والسفير عبدالعظيم الشيخ القنصل العام لجمهورية السودان في أسوان.

وبدأ الحفل بتلاوة أيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلي طلحة، أعقبها كلمة للشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أكد فيها فضل ليلة القدر التي أنزل المولى عز وجل فيها القرآن الكريم، على قلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للبشر ودستورًا سماويًا لجميع العالمين، موضحًا بعض ملامحها وعلامتها بجانب مكانتها العظيمة التي تعد خير من ألف شهر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة استثمار واغتنام فضل تلك الليلة المباركة والاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم بشكل عام للتقرب إلى الله، بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة، فضلاً عن الدعاء لكافة المسلمين في بقاع الأرض ولمصر بالخير والأمن والأمان، واختتم الحفل بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقي تناولت مدح الرسول الكريم وفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.