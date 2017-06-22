ملابسات اختطاف سوري على يد 8 أشخاص بسبب مليون دولار

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات اختطاف سوري الجنسية، وطلب فدية مليون دولار من شقيقه مقابل إطلاق سراحه.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من مساعده لقطاع أكتوبر العميد عصام فتحي، بتقدم رجل أعمال "أردني الجنسية" ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر بتلقيه اتصال هاتفي من شريكه في التجارة ياسر عبد الرازق "سوري الأصل - غاني الجنسية) ومقيم بدولة غانا، حيث تلقى الأخير اتصالا من شخص مجهول من هاتف شقيقه أحمد عبد الرازق، أبلغه باحتجازه وطلب منه فدية مليون دولار.

وشكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة نائبه اللواء رضا العمدة، والعميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث أكتوبر.

وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن 8 أشخاص بينهم سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبط أحدهم ويدعى "علاء ص."، 31 عاما، عاطل مقيم في إمبابة، الذي أقر بتفاصيل الحادث بسبب وجود خلافات مالية بين شقيق المجني عليه المتواجد بغانا وكل من: "إيهاب س."، 44 عاما، و"مراد ح"، 38 عاما، يحملان الجنسية الأردنية، وأنهما اتفقا معه على تنفيذ جريمة الخطف مقابل حصوله على 5 آلاف دولار تقاضى منها على 500 فقط.

وأمام الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أوضح المتهم أنه استعان بفتاة تدعى "نورا"، استدرجت المجني عليه لمقهى بميدان الحصري، وانتحل 3 أشخاص صفة ضباط أموال عامة، قاموا باصطحابه عنوة إلى شقته في إمبابة، وبعد 3 أيام تم نقله إلى حدائق الأهرام تحت حراسة عاطل يدعى "محمد أ."، 26 عاما، الذي قام باصطحاب المختطف من الشقة، وتركه بالطريق الدائري عقب علمه بضبطه.

وتمكن النقيب عصام نصير، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط 4 متهمين اشتركوا في تنفيذ الحادث، وأقروا بارتكابها بتحريض من المتهمين الذين يحملان الجنسية الأردنية.