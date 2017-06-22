الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يستغل صدق جهود السلام الأمريكية لتعميق الاستيطان

رام الله - ( د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغل بشكل بشع صدق الجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، في تصعيد وتيرة البناء، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومحيطها.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "نتنياهو يتعمد اتخاذ المزيد من قرارات تعميق الاستيطان، على حساب أرض دولة فلسطين قبيل وأثناء وبُعيد الزيارات التي يقوم بها المبعوثون الأمريكيون للمنطقة، في محاولة لإضفاء شرعية ما على تلك القرارات الاستيطانية".

وتابعت:" بالأمس وقبيل زيارة "جاريد كوشنير" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تفاخر نتنياهو ببدء العمل في بناء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واليوم وبعد ساعات قليلة من مغادرة "كوشنير" للمنطقة، أفاد الإعلام العبري بأن نتنياهو منح الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، لبناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس المحتلة، وذلك في إطار المشروع الإسرائيلي الاستعماري، الهادف إلى تهويد المدينة المقدسة، ومحيطها بالكامل".

وأدانت الوزارة التغول الاستعماري الاستيطاني، مؤكدة أن الاستيطان برمته باطل، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، والقدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 67، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وقالت إن "سياسات نتنياهو وقراراته الاستيطانية التصعيدية تتحدى بشكل يومي جميع الشرعيات الدولية، وتستخف بها، كما أنها تكشف عن الضعف الكبير الحاصل في مواقف الدول التي تدعي الالتزام بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وتظهر حرصها على السلام، وفقا لحل الدولتين، ولم يعد شعبنا بحاجة لبيانات الإدانة، والشجب الدولية للاستيطان، وصيغ التعبير عن المخاوف والقلق من تداعياته على السلام، وحل الدولتين، خاصة وأن إسرائيل كقوة احتلال تواصل، وبعنجهية واضحة سرقة الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيطان فيها، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة، ومنظماتها ومن الدول التي تشاهد يوميا جرافات الاحتلال، وهي تدفن حل الدولتين، وتبني نظام تمييز عنصري (أبرتهايد) بغيض في فلسطين المحتلة، دون أن تحرك ساكنا".