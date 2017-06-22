وزير الإسكان: تنفيذ 700 كم طرق جديدة بتكلفة 2.2 مليار جنيه خلال 3 سنوات

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ من 700 كيلو متر طرق جديدة، بتكلفة 2.244 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد "مدبولي" في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية أولى اهتماماً كبيرا بإنشاء شبكة طرق قومية تربط أنحاء الجمهورية المختلفة وتكون إحدى أهم ركائز التنمية وتُسهم فى تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع والمنتجات بين المحافظات المختلفة.

وأضاف مدبولي أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ محور بنى مزار – الباويطي، بطول 196 كيلومترا بتكلفة 875 مليون جنيه وهو طريق مزدوج وكل اتجاه به 3 حارات مرورية لربط الوادي من مدينة بني مزار بالواحات مع تخفيض حوالي 300 كيلومتر من طول الرحلة وتم تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى ويتم تأهيل المناطق المرتفعة والمنخفضة فى الاتجاه الآخر.. كما تم تنفيذ طريق سيوة / الواحات البحرية بتكلفة 970 مليون جنيه وهو طريق أسفلتى مفرد بطول 360 كيلومترا لربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادى الجديد والقاهرة وربط مواقع الإنتاج بواحة سيوة بمواقع التسويق والاستهلاك بالقاهرة والمحافظات وتنمية الصحراء الغربية وخلق تجمعات عمرانية جديدة (زراعية – صناعية – سياحية).

وأشار إلى أنه تم تنفيذ طريق القسيمة / الكونتلا / رأس النقب، بتكلفة 190 مليون جنيه وهو محور تبادلي لطريق الحدود الدولية الشرقية ويعتبر طريق التنمية الرئيسى شرق سيناء ويصل محافظة شمال سيناء بجنوب سيناء ويربط البحر المتوسط بخليج العقبة وهو محور تنموى موازى للحدود الدولية بطول 150 كيلومترا، والطريق الدائري غرب مدينة الجمالية بالدقهلية بتكلفة 60 مليون جنيه وهو طريق دائري فى اتجاهين لنقل حركة النقل الثقيل بين محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية خارج الكتلة السكنية لمدينة الجمالية بطول 2.750 كيلومتر، وكوبري عزمي بمحافظة بورسعيد بتكلفة 75 مليون جنيه، وهو كوبري حمولة 90 طن بطول 136مترا وعرض 15مترا لنقل حركة مرور السيارات الثقيلة والحاويات القادمة من ميناء شرق التفريعة إلى ميناء بورسعيد والعكس عبر محور شارع عزمي إلى خارج نطاق المدينة عن طريق منفذ النصر دون المرور بالطرق الداخلية للمحافظة.. وكوبرى ميدان الساعة بفيكتوريا بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 51 مليون جنيه وهو كوبرى خرسانى فى اتجاهين بطول 470 مترا ويسهم في حل مشكلة المرور بميدان الساعة بفيكتوريا كما تم ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام بمحافظة بورسعيد بطول 10 كيلومترات بتكلفة 23 مليون جنيه.

وقال مدبولى إنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بطول أكثر من 900 كميلومتر بتكلفة 9.775 مليار جنيه ومنها محور ديروط – الفرافرة، بطول 310 كيلومترات بتكلفة 1,550 مليار جنيه وهو طريق مزدوج كل اتجاه به 3 حارات مرورية لربط الوادي بمحافظة أسيوط بواحة الفرافرة كمحور تنمية ونقل البضائع من وإلي الوادي ويتم تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى والمحور التبادلى للطريق الموازي لقناة السويس "محور 30 يونيو"، بتكلفة 3,5 مليار جنيه وهو طريق حر بطول 95 كيلومترا في اتجاهين بكل اتجاه 3 حارات مرورية للسيارات وحارتين مروريتين للشاحنات، بجانب أعمال صناعية على محور الطريق، ويبدأ من الكيلو 5 الطريق الدولى الساحلى حتى الكيلو 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى مارا بالتقاطعات الرئيسية الآتية: (الطريق الرابط مع نفق جنوب بورسعيد - طريق شادر عزام (ترعة السلام) - طريق القنطرة /الصالحية - طريق الفردان /الصالحية - طريق 36 الحربى - طريق الإسماعيلية / الزقازيق الزراعى ( ترعة الإسماعيلية - سكة حديد الإسماعيلية / الزقازيق)، وبه 15 كوبرى و18 نفقاً عرضيا للسيارات والمشاة لخدمة المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضح الوزير أنه يجري أيضاً تنفيذ رافد أبو الروس / مطوبس / فــوة بتكلفة إجمالية 1075 مليون جنيه وهو أحد روافد الطريق الدولى الساحلى لنقل الحركة مباشرة بين الطريق الدولي الساحلي ومحافظتي كفر الشيخ والبحيرة والمنطقة الصناعية الجديدة بمطوبس لخدمة المناطق المستصلحة الجديدة والمناطق الزراعية والمرحلة الأولى منه بطول 16 كيلومترا وبها 8 كبارى علوية وسطحية، بتكلفة 500 مليون جنيه شاملة نزع الملكية.. والمرحلة الثانية بطول 16 كيلومترا وبها 10 كبارى علوية وسطحية، بتكلفة 575 مليون جنيه شاملة نزع الملكية.

كما يجري تنفيذ محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم / طملاي المزدوج)، بتكلفة 500 مليون جنيه وهو طريق يربط مدينة شبين الكوم بطريق السادات من خلال كوبرى طملاى على النيل بطول 16 كيلومترا وبه 18 عملاً صناعياً (كبارى - أنفاق)، وطريق الجارة / سيوة، وهو طريق مفرد بطول 110 كيلومترات لربط واحة الجاره بطريق مطروح / سيوه وتنمية الواحة حضاريا وتشجيع سياحة السفارى والسياحة العلاجية وخلق محور تنموى جديد، بتكلفة 65 مليون جنيه بجانب تنفيذ محور ربط طريق شرق العوينات (جنوب الداخلة) / منفلوط (أسيوط)، بتكلفة تقديرية 1,2 مليار جنيه، وهو محور تنموى جديد للربط المباشر بين مركز الداخلة وأسيوط ويساهم فى تنمية الداخلة (ربط طريق شرق العوينات / منفلوط) بطول 300 كيلومتر وطريق هضبة أسيوط الغربى وهو طريق يربط مدينة أسيوط بطريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي عبر هضبة أسيوط بطول 22 كيلومترا بتكلفة 425 مليون جنيه، ويجري تنفيذ المرحلة الأولى بطول 12 كيلومترا من طريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي عند مدخل مطار أسيوط حتى التجمع العمرانى الذي يجري التخطيط لإنشائه فوق الهضبة بتكلفة 175 مليون جنيه والطريق الاقليمى الشرقى حول مدينة أسوان ويبدأ من طريق اسوان برنيس وحتى كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كيلومترا بتكلفة 270 مليون جنيه والمرحلة الأولى منه بطول 8 كيلومترات بداية من تقاطع الطريق مع طريق أسوان / حلايب لخدمة التجمعات السكنية غرب الطريق، بتكلفة 91 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه من مشروعات الطرق التى يجري تنفيذها محور صفط اللبن (المرحلة الثانية) بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويتكون من: نفق سيارات اتجاهين بطريق الكورنيش أمام مدخل كوبرى الجامعة وبه حارتان مروريتان بعرض 7.25 متر بكل اتجاه مع جزيرة فاصلة، ونفق سيارات اتجاه واحد لنقل الحركة المرورية من شارعى النهضة والجامعة إلى شارع أحمد زويل المؤدى إلى محور صفط اللبن،ونفق سيارات اتجاه واحد لنقل الحركة المرورية من شارعى أحمد زويل والجامعة إلى شارع الدقى ويهدف لتحقيق السيولة المرورية بطريق الكورنيش وميدان النهضة، وربط مباشر لكوبرى الجامعة مع منطقة الجامعة بدون تقاطعات سطحية، وتخفيف العبء المروري وطوابير الانتظار بمنطقة الجامعة، وتأكيد محور صفط اللبن كمحور شريانى بمحافظة الجيزة.

كما يتم تنفيذ مشروع نفق مراد بمحافظة الجيزة ويجري تنفيذ الأسبقية الأولى بتكلفة تقديرية 268 مليون جنيه إضافة إلى مشروع تطوير محور الفنجرى وامتداده من جهتيه، بدءاً من تلاقيه بمحور روض الفرج وحتى تلاقيه مع محور الشهيد عبد المنعم رياض، ويهدف لربط محور روض الفرج / الضبعة بالعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بالمناطق الآتية: (شبرا – الزاوية الحمراء – حدائق القبة – كوبرى القبة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – المخيم الدائم وجامعة الأزهر – الحى السادس بمدينة نصر – محور الشهيد – محور المشير طنطاوى – شارع التسعين – محور الشيخ محمد بن زايد – العاصمة الإدارية)، والمرحلة الأولى منه تشمل تطوير المحور بدءاً من تقاطعه مع شارع على أمين (امتداد مصطفى النحاس) حتى منطقة حدائق القبة ويتم تنفيذها فى 3 أسبقيات، ويجرى حالياً تنفيذ الأسبقية الأولى، وتبدأ من شارع المخيم الدائم أمام البوابة الجانبية لجامعة الأزهر وحتى منطقة أرض المعارض عبوراً علوياً بمحور الأتوستراد وشارع ممدوح سالم علوياً مع توسعة حارات المرور على جانبى الكوبرى، بتكلفة 222,67 مليون جنيه.