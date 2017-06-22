الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتضمنت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، سيكونان مضطربين ما بين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 28

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 34

العريش 20 32

نخل 16 32

طابا 18 33

الطور 24 32

مرسى علم 27 36

الغردقة 28 36

شرم الشيخ 28 37

رفح 19 31

كاترين 20 31

سيوة 20 35

المنيا 22 33

الفيوم 22 34

رأس سدر 23 34

أبوسمبل 28 39

وسط الدلتا 22 33

أسيوط 23 34

سوهاج 25 36

الأقصر 27 39

أسوان 29 40

شلاتين 27 37

حلايب 29 35

الوادى الجديد 25 37

قنا 29 38

نويبع 26 34

السلوم 20 30