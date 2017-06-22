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بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

11:46 ص الخميس 22 يونيو 2017

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي، في حدود مركز طامية بالفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد كساب، مأمور مركز طامية، بمصرع كلًا من "محمد كامل محمود، 53 عامَا"، موظف بأوقاف ببا ببني سويف، و"محمد حسن عبدالرؤوف، 32 عامًا"، عامل، مقيم بوادي القمر، محافظة الإسكندرية، وإصابة "مارك ممتاز عبدالباقي، 45 عامًا"، عامل مقيم بالجيزة، و"أشرف سيد كامل، 32 عامًا"، أمين شرطة، مقيم ببنى سويف، و"فاطمة محمد أحمد، 22 عامًا"، ربة منزل، مقيمة بالزقازيق، و"حمدي السيد عبدالكريم، 50 عامًا"، عامل، مقيم بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

تبين من معاينة العميد ياسر أبو القاسم مدير إدارة مرور الفيوم, أن السيارة رقم " 4175 وع ج " ميكروباص أجرة قيادة "مصطفى محمد عويس، 24 عامًا"، مصاب، مقيم ببني بخيت بمحافظة بني سويف، كانت قادمة من موقف المنيب، في طريقها لمدينة بني سويف، تنفجر إطارها الأمامي بطريق أسيوط الغربي، أمام مركز طامية بالفيوم، ما تسبب في انقلابها عدة مرات.

ونقلت جثث المتوفيين والمصابين لمستشفيتي الواسطى وطامية المركزي، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق.

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