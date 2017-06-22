مذيع راديو فشل في اختبارات التمثيل.. 15 معلومة عن «أحمد فلوكس»

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ورث الموهبة عن أبيه، ولكنه درس الإعلام رغبة في الجلوس على كرسي المذيع، لكن يبدو أنه لم يلائمه، فقرر الاتجاه إلى مجال لطالما نصحه والده بالابتعاد عنه بل ومنعه، ولكن تحدى كل الصعاب وقرر الخوض في هذا المجال، وخلال فترة قصيرة نجح في حصد النجومية، وشارك كبار الفنانين في أعمالهم الدرامية بفضل موهبته التي ضمنت له الاستمرارية.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان أحمد فلوكس..

1- اسمه بالكامل أحمد فاروق توفيق صالح، ولكنه اشتهر فنيًا بـ"أحمد فلوكس".

3- ولد في 22 يونيو 1981، أي أنه يبلغ من العمر 36 عامًا.

3- هو نجل الفنان الكبير فاروق فلوكس.

4- ترجع أسباب تسمية "فلوكس" الأب بهذا الاسم إلى جملة أطلقها "فاروق" على صديق له في أحد المعسكرات بمرسى مطروح قديما حينما قال له: "إنت فلوكس"، أي النبات الذي لا ينمو إلا فى الأماكن الراكدة فقط.

5- تخرج في كلية الإعلام، وشارك أثناء فترة دراسته في تقديم برنامج "أخبارنا في أسبوع"، ما تسبب في تأخر تخرجه في الجامعة، على حد قوله في برنامج "افصل واسمع" على إذاعة 9090.

6- بعد تخرجه عمل لفترة قصيرة كمقدم لبرامج المنوعات في شبكة راديو وتليفزيون العرب، ثم التحق بقناة "اقرأ" التابعة لنفس الشبكة من أجل تقديم برنامج ديني، برفقة الإعلامية "نادية عمارة"، لكنه تركه بعدما قالت له إحدى المتصلات "يا فضيلة الشيخ"، ، فشعر أنه في طريق غريب عنه، حسبما أوضح في أحد اللقاءات الإعلامية.

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7- أوضح أنه لم يتم قبوله فى معهد التمثيل، بسبب سوء تأديته للمشهدين المطلوبين منه أمام لجنة الاختبارات، ولكن على الرغم من ذلك لم يتملك منه الإحباط، قائلًا: "اللى حاطط قدامه هدف مايسمعش لحد إلا لو نصيحة بجد، ومايحبطش، ويركز فى الهدف اللى هو عايزه".

8- الظهور الأول له كان من خلال مشهدين في مسلسل "رجل من زمن العولمة"، عام 2002، مع الفنان صلاح السعدني، ومن المفارقة أن أول مشهد له كان هو ضرب والده الفنان فاروق فلوكس.

9- شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأفلام مثل: "أعز صحاب، علاقات خاصة، التشريفة، العين بالعين، شرف امرأة، ساعة ونص، شارع 18".

10- من أبرز المسلسلات التي شارك فيها كانت: "الباطنية، احنا الطلبة، العراف، الوالدة باشا، العندليب، أولاد الشوارع، قضية رأي عام، امبراطورية مين"، وكذلك الأب الروحي الذي تألق خلاله في تقديم دور "زكريا العطار"، الذي كانت وفاته في أحداث المسلسل بمثابة حدث هزّ مواقع التواصل الاجتماعي.

11- انقطع لفترة عن التمثيل بسبب حاجته إلى فترة راحة، حيث قال في لقاء مع برنامج "عين": "أنا اشتغلت 11 سنة في التمثيل بشكل متواصل بدون راحة وجه الوقت اللي ارتاح فيه شوية وأروح أعيش مع ابني في الإمارات لأنه محتاجلي برضو وهتسأل عنه".

12- صرح في لقاء مع برنامج "معكم" بأنه عمل لفترة كـ"دي جي" أفراح شعبية، وذلك أثناء فترة عمله بقناة اقرأ من أجل تحسين دخله الذي كان قليلًا في تلك الفترة، موضحًا أنه لا يتنصل أبدًا من هذه المرحلة ويفتخر بها.

13- ذكر أن والده كان رافضًا لدخوله مجال التمثيل لما مر به من صعوبات في هذا المجال، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج "ده كلام" على قناة "دي إم سي" أن والده أنفق كثيرًا على تعليمه وتعليم إخوته حتى لا يمروا بنفس ظروف عمله في الفن، وكانت المفارقة في رفض "أحمد" أيضًا دخول ابنه مجال الفن قائلًا: "لو ابني فكر يمثل هاجري وراه بالشبشب".

14- تم القبض عليه في أغسطس 2015 في أحد الأكمنة أثناء عودته فجرًا من التصوير، لتهربه من 9 قضايا، وبعد الذهاب إلى قسم الشرطة بصحبة ضابط الكمين تبينت براءته من التهم المنسوبة إليه، بعد تحديث البيانات على الكمبيوتر الخاص بالداخلية، على حد قوله في برنامج "معكم".

15- اتهم الفنان محمد رحيم "فلوكس" الابن بالتعدى عليه وزوجته داخل فيلته بالمريوطية، نتيجة اعتقاد الأخير أن مطلقته تختفى لدى زوجة رحيم، وبعد ذلك تبين أن "أحمد" كان يبحث عنها للانتقام منها، بعدما حصلت على حكم بتغريمه 200 جنيه وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتا لها، نتيجة تعديه عليها بالضرب خلال زيارته لطفلهما في الإمارات.