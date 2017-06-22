أحدهم قفز من الدور الثالث.. 7 فنانين رفضوا الاستعانة بـ«دوبلير»

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يحرص مخرج العمل الفني على الاحتفاظ بسلامة بطل العمل حتى الانتهاء من التصوير، لأن إصابته تعني تعطل التصوير لشهور، وبالتالي تأجيل عرضه، مثلما حدث مع الكثير من الفنانين، إلا أن وجود بعض المشاهد الهامة في الفيلم التي تحتوي على نسبة كبيرة من المخاطرة يضع بطل العمل في حيرة خاصة، وإن كان "نجم شباك" يتلهف الجمهور لمشاهدته، فإما تأديتها لإضفاء الواقعية مع تحمل نتائج ذلك، أو الاستعانة بـ"دوبلير" لتأدية تلك المشاهد، وغالبًا ما حدث ذلك في أفلام الخمسينيات والستينيات، مع كبار الفنانين منهم "فريد شوقي" الذي عُرف عنه الاستعانة بـ"دوبلير" في معظم أفلامه، رغم تسميته بـ"وحش الشاشة"، إلا أن تقدم التكنولوجيا ووسائل الأمان في مشاهد الأكشن شجّع الكثير من النجوم على اتخاذ هذه الخطوة حديثًا.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 7 فنانين رفضوا الاستعانة بـ "دوبلير" لتأدية تلك المشاهد الخطيرة في أعمالهم الفنية.



1- هاني سلامة

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "طاقة نور"، الذي يعرض في رمضان الحالي على شاشة "النهار"، أحداثا مثيرة من بينها إنقاذ هاني سلامة طفلة من حريق كبير.

وحسب ما أشار إليه بيان صحفي عن كواليس هذا المشهد، فإن النجم هاني سلامة رفض الاستعانة بشخص بديل "دوبلير"، وأصر على تنفيذ المشهد بنفسه حتى يكون أكثر مصداقية، على الرغم من طلب المخرج رؤوف عبد العزيز الاستعانة بـ "دوبلير" لخوفه عليه، خصوصا أنه لم يكن ظاهر للمشاهدين بشكل واضح.

2- محمد رمضان

أثناء تصويره أحد مشاهد فيلم "شد أجزاء"، إنتاج 2015، رفض الفنان محمد رمضان الذي جسد خلال الفيلم شخصية ضابط شرطة، الاستعانة بـ"دوبلير"، حيث قام بتصوير مشاهد مطاردات للمجرمين فوق مجموعة من المنازل القديمة فى منطقة نزلة السمان، وكانت كلها مشاهد أكشن شديدة الخطورة، ومن أصعب تلك المشاهد قيامه بالقفز من الدور الثالث.

وتمكن "رمضان" من تأدية مشاهد الأكشن بنفسه بعد ممارسته فترة رياضة "الباركور" التي أهلته للقيام بتلك المشاهد دون الاستعانة بـ"دوبلير".

3- كريم عبد العزيز

في مسلسل "وش تاني"، الذي عُرض برمضان 2015، تضمن أحد المشاهد الخطيرة التي تقضي بأن يقفز البطل وهو كريم عبد العزيز من سيارة نقل إلى أخرى، على طريق سريع، وهو ما رفضه المخرج وائل عبد الله خوفا على حياة كريم، غير أن الأخير أصر على تصوير المشهد بنفسه ما اضطر المخرج للاستعانة بطبيب ومدرب ألعاب قوى للإشراف على تصوير اللقطة، وبالفعل تم تصوير اللقطة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر في السابعة صباحا وسط خوف جميع العاملين في المسلسل، كما تمت الاستعانة بسائقين محترفين لقيادة السيارتين، وذلك بهدف التحكم في السرعة أثناء تصوير المشهد الذي أعيد تصويره أكثر من عشر مرات، وفق ما أوضحت جريدة "الخليج" الإماراتية.

4- عمرو يوسف

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في واحد من أخطر مشاهد مسلسل "عشم إبليس" الذي يعرض حصريًا في رمضان الحالي على شاشة "إم بي سي مصر"، قرر النجم عمرو يوسف تصوير أحد المشاهد الرئيسية في المسلسل، وهو مشهد انقلاب سيارته بنفسه ودون الاستعانة بـ"دوبلير"، وفق ما نشره الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



5- نضال الشافعي

دفع الفنان نضال الشافعي ثمن عدم الاستعانة بـ"دوبلير" لتصوير مشاهد الأكشن في الجزء الثالث من مسلسله "شطرنج"، حيث أصيب بكدمات ألزمته الفراش لمدة يومين، وأوقفت التصوير، وعلى الرغم من ذلك أصر الفنان المصري على عدم الاستعانة بـ"دوبلير" لتصوير مشاهد الأكشن في فيلمه المقبل "عمر الأزرق"، الذي يتم تصويره في منطقة الحزام الأخضر بمدينة أكتوبر، وبعض المشاهد في شرم الشيخ، وفق ما أوضح أحد المواقع الفنية.



6- أحمد عز

قال السيناريست صلاح الجهينى مؤلف فيلم "الخلية" إن الفنان أحمد عز رفض الاستعانة بـ"دوبلير" فى لقطات الأكشن التى يقوم بها خلال الفيلم، مؤكدًا أنه يتدرب بشكل مكثف على مشاهد ضرب النار وغيرها، خاصة أن أحداث الفيلم تدور حول مطاردات بين ضابط شرطة وإرهابي في جو مليء بالإثارة والأكشن، وفق ما صرح السيناريست لأحد المواقع الإخبارية.

7- أحمد السقا

أكد المنتج محمد السبكي أن الفنان أحمد السقا يقوم بتصوير جميع مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد "هروب اضطراري" بنفسه ودون الاستعانة بـ"دوبلير" رغم خطورة المشاهد في الفيلم، قائلًا: "حقيقي السقا نجم بمعني كلمة نجم، وبجد هو ملك الأكشن كل المشاهد الصعبة بيعملها بنفسه مش دوبلير تحية لأحمد السقا".

يذكر أن الفنان أحمد السقا اعتاد على تصوير مشاهد الأكشن بنفسه في جميع أفلامه بداية من مشهد القفزة من فوق الشلال في "أفريكانو"، وكذلك القفز في النيل بفيلم "تيتو"، وصولًا إلى مشاهد المطاردات في "إبراهيم الأبيض" وغيره من الأفلام.