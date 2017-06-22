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بعد تداول صور لهما.. حقيقة «العلاقة العاطفية» بين حسام حبيب وإلهام وجدي

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التحرير

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شائعات كثيرة ترددت حول وجود علاقة وقصة حب قوية تجمع المطرب حسام حبيب بملكة جمال السابقة إلهام وجدي، لتصبح هذه الأقاويل حديث جلسات النميمة والقيل والقال داخل الوسط الفني، خاصة بعد انفصال حسام عن زوجته.

وعلى الرغم من نفي الثنائي باستمرار وجود علاقة تجمعهما، فإن ذلك لم يمنع الجمهور من إثارة إطلاق تلك الشائعات بسبب المعاملة الخاصة التى يخصها بها "حبيب"، ومن بينها رسائل الحب غير المباشرة، وتعليقه على أى صورة لها، وكتابته على إحداها: "مع ظهري".

 

 

ويحرص أيضًا الثنائي على الظهور معًا في معظم المناسبات والحفلات الرسمية، التي كان آخرها حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية، وحفل إفطار وعيد ميلاد المنتج وليد منصور، حيث حرص حسام على اصطحاب إلهام وجدى معه للحفل، وحرصا على التقاط العديد من الصور التذكارية معا مع أحدث عرسان فى الوسط الفنى، كل من الثنائى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد.

 

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لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت حرص الثنائي على المشاركة في معظم رحلاتهما سواء داخل أو خارج مصر، آخرها كان في لبنان، لحضور حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية.

 

وبعد تزايد تلك الشائعات خرج حسام عن صمته في أحد تصريحاته الصحفية، ليؤكد أن علاقته بإلهام لا تتعدى حدود الصداقة، قائلًا: "كل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، فأنا كلما أستمع لها أو أقرأ جزءا منها في المواقع أضحك على ما يكتب، فأنا وإلهام مجرد صديقين مقربين للغاية، مثل أي صديقين، ولا أعرف لماذا دائما يكتبون عنا أننا ارتبطنا".

وأضاف لنفس التصريحات الصحفية: "أنا أرتبط أيضا بعلاقة قوية بالمطربة عبد الوهاب، وأنا دائم الظهور معها في مختلف الأماكن التي أذهب إليها، ومع ذلك لا يكتب عن علاقتي بشيرين أي شيء، في حين يتم الكتابة عن علاقتي بإلهام".

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