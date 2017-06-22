بالكوميديا والمشاهد الدموية.. 6 أعمال فنية رصدت واقع «داعش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

في ظل ظهور العديد من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية بالمناطق العربية، أبرزهم تنظيم الدولة "داعش"، الذي يفرض على الفن وجود علاج لحل تلك الظاهرة ومواجهة الإرهاب الداعشي الذي أباد دماء الكثير حول العالم، لذا أُنتج عدد من الأعمال الفنية التي تتناول قضية "داعش"، وإرهابهم للمسلمين وغير المسلمين، الأمر الذي يرصده موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي، من خلال بعض الأعمال السينمائية والدرامية التي ألقت الضوء على إرهاب الدواعش.

1- غرابيب سود

لعل أبرز الأعمال الفنية التي رصدت قضية تنظيم الدولة "داعش"، التي أبرزت الجرائم الداعشية وكيفية تجنيد النساء ورصدت الحياة داخل معاقل "داعش" هو مسلسل "غرابيب سود" الذي عُرض بشهر رمضان الجاري، وتم توقفه فجأة بعد الحلقة 20 دون إبداء أسباب، ولاقى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصوره أن الالتحاق بالجماعات المتطرفة يبدأ من الالتزام بحلقات الذكر وحفظ القرآن ولإهانته للنساء بجهاد النكاح ونقاب الراقصة دينا، بالإضافة إلى بعض المشاهد الدموية والخارجة.

المسلسل بطولة الفنان محمد الأحمد، وسيد رجب، ودينا، وأسيل عمران، ونخبة من ألمع النجوم العرب، وهو تأليف لين فارس، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي، وحسين شوكت، وعادل أديب.

2- جواب اعتقال

أثار الفنان محمد رمضان ضجةً على "السوشيال ميديا"، بعد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" كواليس تصوير أحد مشاهد فيلمه "جواب اعتقال"، المقرر عرضه في عيد الفطر القادم، حيث يحتوي المشهد على تدريب رمضان برفقة عدة جنود وسط أنغام أناشيد "داعش"، ومنذ عرض البرومو الرسمي للفيلم وهو محاط بالجدل من قبل متابعيه بسبب احتوائه على مشاهد إرهابية وطائفية.

يشارك رمضان بطولة "جواب اعتقال" الفنانة دينا الشربيني، وإياد نصار، ومحمد عادل، وسيد رجب، والفيلم من تأليف وإخراج محمد سامي.

3- القرموطي في أرض النار

يتناول فيلم "القرموطي في أرض النار" إرهاب داعش بنكهة كوميدية، دون مشاهد تجريحية أو خارجة، والذي لاقى نجاحا واسعا بعد عرضه على شاشات السينما، وهو بطولة الفنان أحمد آدم، وأحمد صيام، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، والفيلم من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أحمد البدري.

شاهد أيضا من هو «المفتي الأكبر» لداعش الذي قُتل في سوريا قاضى «داعش ليبيا» يسمح بإدخال علاج السكر للمتهمين ويؤجل لـ 18 يوليو عيد الفطر.. السقا في «هروب اضطراري» من «جواب اعتقال» رمضان وهنيدي يعود بثوب «عنتر» فيديو | «جواب اعتقال» يعرض في جميع الدول العربية عدا قطر فيديو| «كشف فضائح سلفية».. «غرابيب سود» يثير خلافًا بين سلفي ومنتج «غرابيب سود» على حد السيف.. إهانة للإسلام أم فضح للإرهاب؟ حلقات الذكر وجهاد النكاح.. لقطات أثارت الجدل في «غرابيب سود»



4- مغلق لدواعش أمنية

ناقشت مسرحية "مغلق لدواعش أمنية" الأفكار المتشددة لدى الجماعة الإرهابية "داعش"، والتي عُرضت على مسرح "الرومانس" بحضور عدد من نجوم الفن والكتاب الصحفيين.

المسرحية بطولة الفنانة رانيا محمود ياسين، وأيمن منصور، وعصام إسماعيل، وماجد القلعي، وحاتم رجاء، وجهاد زكريا، وهي تأليف ريما عبد العزيز، وخالد مهران، وإخراج مسرحي خالد مهران.

5- حلاوة الروح

يروي مسلسل "حلاوة الروح" الحرب في سوريا وقضية انتهاك وخراب الأراضي السورية، بالإضافة إلى جرائم الجماعات والمقاتلين الإسلاميين المتطرفين، منهم الدواعش للشعب السوري وأسرهم، ومساومة بطل العمل الفنان الراحل خالد صالح على روح نجلته.



وشارك صالح بطولة المسلسل الفنان غسان مسعود، وعبد المنعم عمايري، ومكسيم خليل، ودانا مارديني، ورولا حمادة، وفرح بسيسو، وهو تأليف رافي وهبي، وإخراج شوقي الماجري.

6- حواري بوخاريست

يعتبر مسلسل "حواري بوخاريست"، الذي عُرض في السباق الرمضاني السابق، أول عمل يظهر فيه شعار "داعش"، حيث تضمن مشهد تطوع شقيق البطل إلى تنظيم الدولة وندمه على ذلك، حيث يتصل بأخيه كي يودعه ويسامحه ثم ينقطع الاتصال بعد أن يقبض عليه أحد الدواعش ويقتله وسط باقي أفراد الجماعة وسط تكبيراتهم.

"حواري بوخاريست" بطولة الفنان أمير كرارة، ودينا، ومي سليم، وأحمد حاتم عمر، وسارة سلامة، وعمر مصطفى متولي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج محمد بكير.