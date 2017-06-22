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مكالمة هاتفية لفتاة قبل الموت في حريق لندن.. "أمي أشعر بأنني سأموت"

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مصراوي Masrawy

مكالمة هاتفية لفتاة قبل الموت في حريق لندن.. "أمي أشعر بأنني سأموت"

11:27 ص الخميس 22 يونيو 2017

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مسابقة نجم القيلولة ..النوم في مول وشرط الفوز "الأعلى شخيراً" بمدريد

 

كتبت- ميرا ماهر:

منذ أيام، التهم حريق برج سكني "جرينفيل" بمنطقة "كنيسنجتون"، غربي العاصمة البريطانية، والذي بدأ من الطابق الأول وحتى الطابق الثالث والعشرون.

في هذا الطابق الأخير كانت تعيش "جلوريا"، فتاة إيطالية تبلغ من العمر "26 عاماً"، مع زوجها "ماركو" 27 عامًا. وبعد اندلاع الحريق في المبنى الساعة الواحدة ليلاً، اتصات "جلوريا" بأسرتها في إيطاليا أثناء محاصرة النيران لهما.

ذكرت الأم لصحيفة "la Repubblica" أن "جلوريا" ذكرت خلال المكالمة أنهما غير قادران على الخروج، وأنهما محاصران بالنيران".

كما اتصل "ماركو" بوالده ليقول له: "عمَ الدخان المكان، ولكن لا تقلق، فرجال المطافئ سيصلون"، وفي مكالمته الثانية كان أكثر قلقًا، وقال: "فتحنا الباب ولكننا لم نستطع الخروج، فالدخان عم المكان والمصاعد الكهربائية تعطلت".

وفي آخر مكالمة للفتاة مع أمها، الساعة الرابعة فجرًا، قالت بأنها ستموت، وكان تتمنى لو تستطيع العيش لمساعدتهم رداً لجميلهم. وبعد أن شكرتهم على كل ما فعلوه، انقطعت المكالمة.

 

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