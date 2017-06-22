رئيس البرلمان الألماني يستهل الجلسة بالإشادة بالمستشار الراحل هيلموت كول

برلين - (د ب أ):

استهل نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" الجلسة البرلمانية اليوم الخميس، بذكر أفضال المستشار الألماني الراحل هيلموت كول.

وقال لامرت في"بوندستاج" اليوم في برلين: "إننا ندين له (لكول) بشكل أساسي بأن الواقع اليوم يتمثل في الوحدة السلمية لبلادنا داخل أوروبا حرة وسلمية".

وشارك في الإشادة بكول بالبرلمان أيضا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وكذلك الرئيسان الاتحاديان السابق يواخيم جاوك والأسبق هورست كولر.

يشار إلى أنه ليس هناك مستشار اتحادي لألمانيا ظل في منصبه لمدة أكثر من كول الذي حكم ألمانيا في الفترة بين عامي 1982 و1998.

يذكر أن كول توفى يوم الجمعة الماضي في منزله بمنطقة لودفيجسهافن-أوجرسهايم عن عمر يناهز 87 عاما.

ومن المخطط إقامة حفل تأبين لكول في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في الأول من شهر يوليو القادم.