أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الألماني يستهل الجلسة بالإشادة بالمستشار الراحل هيلموت كول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الألماني يستهل الجلسة بالإشادة بالمستشار الراحل هيلموت كول

11:34 ص الخميس 22 يونيو 2017

رئيس البرلمان الألماني يستهل الجلسة بالإشادة بالمستشار الراحل هيلموت كول

برلين - (د ب أ):
استهل نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" الجلسة البرلمانية اليوم الخميس، بذكر أفضال المستشار الألماني الراحل هيلموت كول.

وقال لامرت في"بوندستاج" اليوم في برلين: "إننا ندين له (لكول) بشكل أساسي بأن الواقع اليوم يتمثل في الوحدة السلمية لبلادنا داخل أوروبا حرة وسلمية".

وشارك في الإشادة بكول بالبرلمان أيضا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وكذلك الرئيسان الاتحاديان السابق يواخيم جاوك والأسبق هورست كولر.

يشار إلى أنه ليس هناك مستشار اتحادي لألمانيا ظل في منصبه لمدة أكثر من كول الذي حكم ألمانيا في الفترة بين عامي 1982 و1998.

يذكر أن كول توفى يوم الجمعة الماضي في منزله بمنطقة لودفيجسهافن-أوجرسهايم عن عمر يناهز 87 عاما.

ومن المخطط إقامة حفل تأبين لكول في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في الأول من شهر يوليو القادم.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    حول العالم في 24 ساعة

    أخبار
  • البرلمان الألماني يوافق على سحب قوات الجيش من إنجرليك

    البرلمان الألماني يوافق على سحب قوات الجيش من إنجرليك

    أخبار
  • ترامب ينعي

    ينعي "كول" المستشار الألماني الأسبق: "إرثه سيظل حيا"

    أخبار
  • الرئيس الألماني يشيد بجهود كول في إعادة توحيد ألمانيا

    الرئيس الألماني يشيد بجهود كول في إعادة توحيد ألمانيا

    أخبار

إعلان

5908a3cf09.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية