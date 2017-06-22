الصيادون في اليابان يجتمعون بشأن الصواريخ الكورية الشمالية

طوكيو - (د ب أ):

أعرب الصيادون في اليابان عن غضبهم وقلقهم إزاء إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، وطالبوا الحكومة في طوكيو ببذل كل ما بوسعها لضمان سلامتهم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الاتحاد الوطني لتعاونيات المصائد السمكية قد عقد اجتماعا طارئا في طوكيو اليوم الخميس، وشارك في الاجتماع نحو مئة شخص من رؤساء التعاونيات المحلية .

وقال رئيس الاتحاد الوطني، هيروشي كيشي، إن صيادي اليابان واجهوا معضلة صعبة تتمثل في احتمال الاحجام عن عمليات الصيد خوفا من أن يصبحوا ضحايا للسلوك "الشائن" الكوري الشمالي.

وأضاف أنه لا يمكن أن يسمح بأي خسائر بشرية أو بأضرار تلحق بالسفن.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه في قرار تم تبنيه خلال الاجتماع، دعا الصيادون الحكومة إلى استخدام كل السبل الممكنة لوقف إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية. كما طالبوا الحكومة بتوفير تدابير إغاثة في حالة وقوع خسائر.

وقال رئيس رابطة المصائد السمكية في هوكايدو شمالي اليابان، إن هذا الموسم هو الأفضل لصيد الحبار، ولكن الصيادين قلقون لأن الصواريخ يمكن أن تأتي في أي وقت وفي أي مكان. وأضاف أنه يرغب في أن تحل الحكومة المشكلة سياسيا.

وتطلق كوريا الشمالية الصواريخ بشكل متكرر، واستقر الكثير من هذه الصواريخ في بحر اليابان، وبعضها داخل المياه اليابانية.