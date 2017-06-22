وزارة التعليم العالى: لا نية لإلغاء مكتب التنسيق

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أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق مستمر في العمل به بشكله الحالى لمدة ثلاث سنوات قادمة فقط، ولم يتم إلغاؤه كام يروج البعض حاليا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها لم تصدر أية تصريحات أو بيانات إعلامية تشير إلى إلغاء مكتب التنسيق هذا العام، وأن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغى مكتب التنسيق، وإنما تطور أدائه، من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التى تلائم مهاراتهم وقدراتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه بالإضافة إلى درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها، سيتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومى، يكون لها نسبة معينة فى المجموع الاعتبارى للطالب، وتتم إلكترونياً بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشرى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وهذا معمول به فى العديد من دول العالم والمنطقة.

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وأضافت الوزارة، أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال الحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة، تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

وشددت على أنه لا مساس بمجانية التعليم العالى إطلاقاً، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 مليون طالب عام 2030، مؤكدة أن البيان جاء ردا على الشائعات والأخبار غير الدقيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.