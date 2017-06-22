البحرية المصرية تنقذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح

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أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى السفن اليونانية، تمكنت من إنقاذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح.

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وأوضح المتحدث العسكرى، فى بيان صادر عنه صباح اليوم الخميس، أنه فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كل السواحل البحرية، وبناء على الاستغاثة الواردة من السفينة الإيطالية (أرابيسك) إلى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، بوجود عطل فى أحد محركات السفينة الإيطالية على مسافة 116 ميلا بحريا شمال مرسى مطروح، وعلى متنها 6 أفراد.



على الفور صدرت الأوامر بدفع أحد لنشات القوات البحرية من قاعدة مطروح، لتقديم المعاونة والإنقاذ للسفينة الإيطالية، وأثناء تحرك "اللنش" تم التنسيق مع إحدى السفن اليونانية القريبة من منطقة تواجد السفينة الإيطالية، لسرعة الوصول إليها لتقديم المعاونة اللازمة، وتم إنقاذ أفراد طاقم السفينة الإيطالية وعودة اللنش المصرى إلى قاعدة مطروح البحرية.