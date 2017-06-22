مسؤولو الاتحاد الأوروبي يسعون للوحدة خلال قمة تبدأ اليوم

بروكسل - (د ب أ):

من المتوقع أن يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، خلال القمة التي سوف تبدأ اليوم الخميس، وسوف تشهد أيضًا تقييم الجولة الأولى من مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي القمة التي سوف تستمر يومين عقب أن التقى مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين الماضي، في أول مباحثات رسمية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسوف تطلع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسؤولين على الموقف في دولتها، عقب الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وأسفرت عن خسارة حزبها الأغلبية البرلمانية. ويذكر أن بريطانيا تعرضت لثلاث هجمات إرهابية خلال الشهرين الماضيين.

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، قال إن ماي سوف تقدم اقتراحا بشأن قضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال القمة.

ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع. كما سوف يؤكد المسؤولون التزامهم تجاه تحرير التجارة وتعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.

كما سوف تتناول القمة أزمة الهجرة في أوروبا، خاصة مكافحة تهريب المهاجرين عبر طريق البحر المتوسط، إلا أنه من غير المتوقع إحراز تقدم في الجهود الرامية لإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي.