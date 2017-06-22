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العثور على جثة حارس عقار ملقاة في منطقة الغابات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة حارس عقار ملقاة في منطقة الغابات بسوهاج

11:29 ص الخميس 22 يونيو 2017

العثور على جثة حارس عقار ملقاة في منطقة الغابات بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف مباحث سوهاج جهودها، اليوم الخميس، لكشف غموض العثور على جثة حارس عقار، وجدت ملقاة بمنطقة الغابات دائرة قسم الكوثر.

وتلقى مأمور قسم شرطة الكوثر، إخطارًا بالعثور على جثة ملقاة بمنطقة الغابات دائرة القسم.

وتبين أن الجثة لـ"حسن أمين محمد، 65 عامًا"، حارس عقار، يقيم بناحية السلاموني دائرة مركز أخميم مسجاة على ظهرها وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

ونقلت الجثة لمستشفى سوهاج العام، وبسؤال نجل المتوفي "حاتم حسن أمين محمد، 39 عامًا"، عامل، قرر أن والده يعمل حارس بإحدى العقارات بمنطقة الغابات، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة اشتباه نزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة .

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال القسم .

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