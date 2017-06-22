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تداول نماذج لإجابات امتحان الفلسفة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

تداول نماذج لإجابات امتحان الفلسفة في أسيوط

11:15 ص الخميس 22 يونيو 2017

أسيوط - أسامة صديق:

تداول عدد من أولياء الأمور في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، نماذج إجابات أسئلة مادة الفلسفة، بعد أقل من ساعة ونصف على بداية الامتحان، وظهرت النماذج الخاصة بالبوكليت في بعض مكتبات المحافظة.

وشهد محيط المدارس، وأمام البوابات حالة من الاستنفار الأمني، والترقب، لأي أعمال شغب أو اشتباكات، ويؤدي نحو 20 ألف طالب وطالبة، امتحانات الثانوية العامة في أسيوط، موزعين على 66 لجنة، بنظام "البوكليت" لأول مرة.

ويؤدي 20 ألف طالب بالثانوية العامة، امتحانات الجيولوجيا للشعبة العلمي علوم، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والاستاتيكا لشعبة العلمي .

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مصراوي Masrawy

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