نيوكاسل يقترب من ضم فيرناندو

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن الإسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني لنادي نيوكاسل الإنجليزي، يسعى لتدعيم خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن رافاييل بينيتيز، يسعى لضم الدولي البرازيلي، فيرناندو فرانسيسكو ريجيس، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، صاحب الـ29 عامًا، لتدعيم صفوف الفريق بعد الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأشارت إلى أن الصفقة ستتكلف نحو 5 مليون جنيه إسترليني.

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الجدير بالذكر أن فيرناندو فرانسيسكو ريجيس، الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2014، شارك مع السيتي في الموسم المنقضي في 27 مباراة بجميع المسابقات، من بينهم 15 مباراة في البريميرليج.