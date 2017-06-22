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تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

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تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو تشيلسي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو

التحرير

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، حسم أولى صفقاته في الميركاته الجاري، بضم الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو.

وأضافت ديلي ميل أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، يرى أن الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، صاحب الـ22 عامًا، أفضل تدعيم لخط وسط البلوز، علاوة على أنه سيكون بديل الصربي نيمانيا ماتيتش، صاحب الـ28 عامًا، الذي أقترب من الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

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وأكدت الصحيفة أن صفقة تيموي باكايوكو، الذي شارك مع باريس سان جيرمان في 51 مباراة الموسم المنقضي في جميع البطولات بواقع 3.907 دقيقة، ستكلف تشيلسي نحو 35 مليون جنيه إسترليني.

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