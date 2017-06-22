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محمد صلاح يجري الفحص الطبي في ليفربول

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محمد صلاح يجري الفحص الطبي في ليفربول محمد صلاح يجري الفحص الطبي في ليفربول

التحرير

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ذكرت سكاي سبورتس البريطانة، اليوم الخميس، أن الدولي المصري محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، يجري الفحصوات الطبية الآن في الميرسيسايد، تمهيدًا لانتقاله إلى ليفربول.

وكانت قد أفادت تقارير بريطانة وإيطالية، أن محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، سافر إلى إنجلترا الثلاثاء، ليخضع للفحص طبي، ويحسم انتقاله لليفربول، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي، مقابل 35 مليون جنيه استرليني، و4 مليون جنيه استرليني إضافات. 

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الجدير بالذكر أن الدولي المصري صاحب الـ24 عامًا، قدم موسمًا رائعًا مع نادي العاصمة «روما»، بعد انضمامه بشكل دائم للجيلاروسي من صفوف تشيلسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، حيث أحرز 15 هدفًا الموسم الماضي، وصنع 11 آخرين، وجاءت دقة تمريراته 80.4%. 

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التحرير

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