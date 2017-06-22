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«مورينيو» يسعى لضم متوسط ميدان برشلونة

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«مورينيو» يسعى لضم متوسط ميدان برشلونة «مورينيو» يسعى لضم متوسط ميدان برشلونة

التحرير

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ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أرسل وكيل أعماله، خورخي مينديز، للتفاوض مع برشلونة، من أجل التوقيع مع البرتغالي أندريه جوميز، خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت أن خورخي مينديز، يعمل كوكيل لـ أنديره جوميز، صاحب الـ23 عامًا أيضًا، وأشارت إلى أنه اجتمع بإدارة برشلونة في كامب نو، وأبلغهم برغبة مانشستر يونايتد في تقديم عرض للاعبهم.

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وتابعت بأن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الجديد، من أشد المعجبين بـ إمكانيات جوميز ويريد الإبقاء عليه لموسم آخر، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يُجبر المدرب على الاستغناء عن أحد لاعبي الوسط غير الأساسيين مثل جوميز.

الجدير بالذكر أن الدولي البرتغالي أندريه جوميز، شارك مع برشلونة في الموسم المنقضي، في 47 مباراة بجميع المسابقات، بعدد دقائق لعب بلغ 2.652 دقيقة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 3 آخرين.

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التحرير

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