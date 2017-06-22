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الزمالك يطلب نقل مباراة بتروجيت إلى «بتروسبورت»

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الزمالك يطلب نقل مباراة بتروجيت إلى «بتروسبورت» الزمالك يطلب نقل مباراة بتروجيت إلى «بتروسبورت»

التحرير

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طلب من مسئولي اتحاد الكرة، نقل مباراة بتروجيت، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ32 بالدوري الممتاز إلى بتروسبورت، بدلًا من السويس.

يرغب الزمالك في حصول لاعبيه على راحة بعد العودة من رحلة الجزائر، لاسيما أن السفر للسويس من شأنه إجهاد اللاعبين بشكل كبير جدًا.

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وكان قد تغلب اتحاد العاصمة، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرفع الفريق الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر. 

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التحرير

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