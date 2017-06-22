اليوم.. الزمالك يعود من الجزائر

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تعود فى الخامسة والنصف، مساء اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر، بعد خوض لقاء اتحاد العاصمة على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادًا للقاء بتروجيت يوم 25 يونيو الجارى، بملعب الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.

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وكان قد تغلب اتحاد العاصمة، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، ليرفع الفريق الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.