أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب يفضل اختيار شخص غني لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يفضل اختيار شخص غني لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته

10:54 ص الخميس 22 يونيو 2017

ترامب يفضل اختيار شخص غني لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دفاعه عن طبيعة تشكيل حكومته والتي يعتقد أنها الأغنى من تاريخ الولايات المتحدة إنه لم يكن يريد شخصا فقيرا لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته.

وقال "ترامب" أمام تجمع لأنصاره في ولاية "إيوا" الأمريكية "شخص ما سيسأل: لماذا عينت شخصا غنيا ليكون مسؤولا عن الاقتصاد.. لذلك أقول لأن هذا هو نوع التفكير الذي نريده.. ولأنهم يمثلون الدولة".

وفي إشارة إلى وزير التجارة، ويلبور روس، بشكل خاص حيث أنه مستثمر سابق وملياردير، قال ترامب "إنهم (الوزراء الأغنياء) لا يريدون المال وهم تخلوا عن الكثير لكي يتولوا المناصب".

يذكر أن ترامب نفسه ملياردير، وقال في إشارة إلى جاري كون كبير مستشاريه الاقتصاديين "هذا رئيس جولدمان ساكس (بنك الاستثمار الأمريكي العملاق). ذكي. يمثلنا، وقد انتقل من أيام الراتب الضخم إلى الراتب الزهيد.. وأنا انتظرهم أن يتهمونه بأنه يطمع في هذا المبلغ الزهيد من المال".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن أعضاء حكومته "هؤلاء أشخاص ذوي عقول اقتصادية عبقرية وعظيمة. وهذا هو ما نحتاجه. وهذا هو ما يجب أن يكون لدينا، حتى لا يتميز العالم عنا .. لا يجب السماح بأن يظل لدى العالم ميزة علينا أكثر من ذلك. وأنا أحب كل الناس الغني والفقير، لكن في هذه المناصب بالتحديد لا أريد شخصا فقيرا يتولاها. هل هذا الكلام منطقي؟ هل هو منطقي؟".

يذكر أن بتسي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة ترامب وريثة ملياردير، في حين كان وزير الخارجية ريكس تيلرسون رئيسا سابقا لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل، حيث يعتقد انه يمتلك ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. كما أن وزير الخزانة ستيفن مونشن كان مديرا لصندوق استثمار ووزير الإسكان "بن كارسون" جمع ثروته تأليف وبيع الكتب في مجال عمله الطبي وعن أفكاره السياسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كوريا الشمالية تصف ترامب بـ

    تصف ترامب بـ"المضطرب عقليا"

    أخبار
  • ترامب سعيد بفوز الجمهوريين بمقاعد في الكونجرس في انتخابات خاصة

    ترامب سعيد بفوز الجمهوريين بمقاعد في الكونجرس في انتخابات خاصة

    أخبار
  • لقاء

    لقاء "مثمر" بين صهر ترامب ونتانياهو في القدس

    أخبار
  • العرب اليوم.. بن سلمان ولى للعهد وتفجير مسجد النوري بالموصل

    العرب اليوم.. بن سلمان ولى للعهد وتفجير مسجد النوري بالموصل

    أخبار

إعلان

f5a57991f7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ