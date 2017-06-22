ترامب يفضل اختيار شخص غني لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دفاعه عن طبيعة تشكيل حكومته والتي يعتقد أنها الأغنى من تاريخ الولايات المتحدة إنه لم يكن يريد شخصا فقيرا لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته.

وقال "ترامب" أمام تجمع لأنصاره في ولاية "إيوا" الأمريكية "شخص ما سيسأل: لماذا عينت شخصا غنيا ليكون مسؤولا عن الاقتصاد.. لذلك أقول لأن هذا هو نوع التفكير الذي نريده.. ولأنهم يمثلون الدولة".

وفي إشارة إلى وزير التجارة، ويلبور روس، بشكل خاص حيث أنه مستثمر سابق وملياردير، قال ترامب "إنهم (الوزراء الأغنياء) لا يريدون المال وهم تخلوا عن الكثير لكي يتولوا المناصب".

يذكر أن ترامب نفسه ملياردير، وقال في إشارة إلى جاري كون كبير مستشاريه الاقتصاديين "هذا رئيس جولدمان ساكس (بنك الاستثمار الأمريكي العملاق). ذكي. يمثلنا، وقد انتقل من أيام الراتب الضخم إلى الراتب الزهيد.. وأنا انتظرهم أن يتهمونه بأنه يطمع في هذا المبلغ الزهيد من المال".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن أعضاء حكومته "هؤلاء أشخاص ذوي عقول اقتصادية عبقرية وعظيمة. وهذا هو ما نحتاجه. وهذا هو ما يجب أن يكون لدينا، حتى لا يتميز العالم عنا .. لا يجب السماح بأن يظل لدى العالم ميزة علينا أكثر من ذلك. وأنا أحب كل الناس الغني والفقير، لكن في هذه المناصب بالتحديد لا أريد شخصا فقيرا يتولاها. هل هذا الكلام منطقي؟ هل هو منطقي؟".

يذكر أن بتسي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة ترامب وريثة ملياردير، في حين كان وزير الخارجية ريكس تيلرسون رئيسا سابقا لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل، حيث يعتقد انه يمتلك ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات. كما أن وزير الخزانة ستيفن مونشن كان مديرا لصندوق استثمار ووزير الإسكان "بن كارسون" جمع ثروته تأليف وبيع الكتب في مجال عمله الطبي وعن أفكاره السياسية.