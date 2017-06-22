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صفحات الغش تتداول أجزاءً من امتحانات الثانوية اليوم.. والتعليم تتبع المصدر

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مصراوي Masrawy

صفحات الغش تتداول أجزاءً من امتحانات الثانوية اليوم.. والتعليم تتبع المصدر

10:24 ص الخميس 22 يونيو 2017

صفحات الغش تتداول أجزاءً من امتحانات الثانوية اليوم.. والتعليم تتبع المصدر

كتبت- ياسمين محمد:
تداولت صفحة "ثورة التعليم الفاسد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أجزاء من الامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، وهي: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والاستاتيكا.

وبدأت الصفحة في نشر الإجابات الخاصة بالأسئلة التي تم تداولها، وذلك بعد بدء الامتحانات بأقل من نصف ساعة.

وبدأت الامتحانات في تمام التاسعة صباحًا، وينتهي امتحان الاستاتيكا في تمام الحادية عشرة، فيما ينتهي امتحاني الجيولوجيا والفلسفة والمنطق في الثانية عشرة.

وتتبع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، مصادر تداول اسئلة الامتحانات، للوقوف على هوية من قام بتصويرها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ما يحدث يعد محاولة للغش الالكتروني، وليس تسريبًا، حيث تم تداول أجزاء من الامتحانات بعد بدء اللجان.

ويطبق على كل من يحاول نشر أو إذاعة او الترويج لامتحانات اليوم، القانون رقم 73 لسنة 2017، والخاص بتغليظ عقوبة الإخلال بالامتحان، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يونيو الماضي، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه، وبالنسبة للطالب فيعتبر راسبًا بامتحانات الدور الأول كافة، ولا يحق له دخول امتحانات الدور الثاني.

وينتهي ماراثون الثانوية العامة، بعد غد السبت، بامتحاني التربية الوطنية، والإحصاء.

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