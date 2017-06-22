طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة

كتبت- ياسمين محمد:

وصل قطار الثانوية العامة إلى محطته قبل الأخيرة، حيث يؤدي الطلاب، الخميس، الامتحانات في مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم امتحان الجيولوجيا، وطلاب الرياضيات امتحان الاستاتيكا، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، ويصل عدد الطلاب بالمواد الثلاث إلى نحو 592 ألف طالب وطالبة.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن النسخ الإلكترونية التي نشرتها صفحات الغش الالكتروني لأي من امتحانات اليوم زاعمة تسريبها قبل بدء اللجان "مزيفة"، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ بدئها.

ولفت حجازي إلى أن ما تشهده امتحانات هذا العام، يتجاوز محاولات الغش الإلكتروني، من بعض الطلاب الذين يتمكنون من دخول اللجان باصطحاب هواتفهم المحمولة، ليقوموا بتصوير أجزاء من الامتحانات وإتاحتها عبر صفحات الغش الإلكتروني، مؤكدًا أنه يتم تتبع هؤلاء الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

ويطبق على كل من يحاول نشر أو إذاعة او الترويج لامتحانات اليوم، القانون رقم 73 لسنة 2017، والخاص بتغليظ عقوبة الإخلال بالامتحان، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يونيو الماضي، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 7 أعوام، وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه، وبالنسبة للطالب فيعتبر راسبًا بامتحانات الدور الأول كافة، ولا يحق له دخول امتحانات الدور الثاني.

وينتهي ماراثون الثانوية العامة، بعد غد السبت، بامتحاني التربية الوطنية والإحصاء.