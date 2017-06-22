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خالد الجندي: «صبر ربنا على إبليس يؤكد دخولنا الجنة»

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خالد الجندي: «صبر ربنا على إبليس يؤكد دخولنا الجنة» خالد الجندي: «صبر ربنا على إبليس يؤكد دخولنا الجنة»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى  للشئون الإسلامية، مساء الأربعاء، إن الخطا له أنواع متعددة منها ما هو في السر والعلن، وتحت ظروف وضغوط بشرية، وأخطاء أخرى تأتي عن طريق الجهل، لافتًا إلى أن «إبليس ممنوع من رحمة الله ولا يقبل منه توبة أو ندم أو اعتذار».

وأضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «صبر ربنا على إبليس اللي قاله أنا مغلطتش، ولن أسجد لمن خلقت من طين، يؤكد لنا إننا هندخل الجنة، لأن إبليس وقف أمام الله، وتكبر وتجبر»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بشر على وجه الأرض دون معاصي وذنوب.

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وتابع: «هناك ظاهرة خطيرة في المجتمع، وهي إعلان بعض الناس لأخطائهم، مثل الشذوذ الجنسي والعلاقات النسائية وشرب الخمر، على شاشات الفضائيات، وهي محاولة للاعتداء على كرامة المجتمع».

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