أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نادر نور الدين: «سد النهضة» و«عنتيبي» أولويات السيسي في أوغندا

Google+ Print
نادر نور الدين: «سد النهضة» و«عنتيبي» أولويات السيسي في أوغندا نادر نور الدين: «سد النهضة» و«عنتيبي» أولويات السيسي في أوغندا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مساء الأربعاء، إن رئيس لم يحضر قمة دول حوض النيل منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح ، سيذهب إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، من أجل معاهدة عنتيبي وسد النهضة معًا.

وأضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد العربي»، أن سد النهضة يخص إثيوبيا دون غيرها من بقية دول حوض النيل، لافتًا إلى أن الكونغو تؤيد موقف مصر من سد النهضة، وأوغندا تبدى تفهما لذلك.

شاهد أيضا

وأوضح الخبير المائي، أن سد النهضة سيفتتح قريبًا، ونحن لازلنا نتفاوض على قواعد ملء السد، لافتًا إلى أن مصر تسعي لجعل مدة ملء سد النهضة نحو ست سنوات، وأثيوبيا تصر على ثلاثة فقط، مؤكدًا أن مصر ستعيد طرحها لكل تحفظاتها على اتفاقية عنتيبي.

وأشار نور الدين، إلى أن اتفاقية عنتيبي وسد النهضة، أهم أولويات السيسي، في العاصمة الأوغندية، مؤكدًا أن علاقات مصر مع دول منابع النيل الأبيض حميمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر