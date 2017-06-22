نادر نور الدين: «سد النهضة» و«عنتيبي» أولويات السيسي في أوغندا

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مساء الأربعاء، إن رئيس مصر لم يحضر قمة دول حوض النيل منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيذهب إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، من أجل معاهدة عنتيبي وسد النهضة معًا.

وأضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد العربي»، أن سد النهضة يخص إثيوبيا دون غيرها من بقية دول حوض النيل، لافتًا إلى أن الكونغو تؤيد موقف مصر من سد النهضة، وأوغندا تبدى تفهما لذلك.

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وأوضح الخبير المائي، أن سد النهضة سيفتتح قريبًا، ونحن لازلنا نتفاوض على قواعد ملء السد، لافتًا إلى أن مصر تسعي لجعل مدة ملء سد النهضة نحو ست سنوات، وأثيوبيا تصر على ثلاثة فقط، مؤكدًا أن مصر ستعيد طرحها لكل تحفظاتها على اتفاقية عنتيبي.

وأشار نور الدين، إلى أن اتفاقية عنتيبي وسد النهضة، أهم أولويات السيسي، في العاصمة الأوغندية، مؤكدًا أن علاقات مصر مع دول منابع النيل الأبيض حميمية.