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أستاذ قانون: سلطة البرلمان أقوى من القضاء

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أستاذ قانون: سلطة البرلمان أقوى من القضاء أستاذ قانون: سلطة البرلمان أقوى من القضاء

التحرير

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قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن إيقاف المحكمة الدستورية العليا لأحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين والسعودية، جاء لِيحسم الجدل القضائي حول تلك الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المحكمة اعتبرت أن تلك الاتفاقية من أمور السيادة.

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وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة  من مصر»، عبر شاشة «الغد العربي»، مساء الأربعاء، أن القضاء الإداري «تغول على اختصاصات البرلمان وسلطاته»، وكذلك على سلطة المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن سلطة البرلمان أقوى من السلطة القضائية في مصر.

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