طارق النهري: حصلت على السلاح من أنصار "مرسي".. ومستعد لتسليمه فورا

استخدمت السلاح لإخافة أعضاء الإخوان الذين كانوا يقتحمون التحرير.. ودافعت عن أحدهم بعد القبض عليه

كتب : محمد أبوضيف وهاني حسن منذ 51 دقيقة

قال الفنان طارق النهري إن السلاح الذي ظهر به في عدد من الصور التي نُشرت على المواقع الإخبارية، خلال الاشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين بميدان التحرير، يعود لأحد أنصار الرئيس السابق مرسي، الذي أمسك به هو وعدد من المعتصمين، حين كان مختبئا في إحدى البنايات المجاورة لمحيط الاشتباكات.

وأضاف النهري في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه ما زال محتفظا بالسلاح واستخدمه لإخافة أعضاء الإخوان الذين كانوا يحاولون اقتحام الميدان، مشيرا إلى إصابة عدد من كبير من المعتصمين بطلقات حية جراء إطلاق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي النار عليهم، وأنه استخدم السلاح للدفاع عن ثوار التحرير ومستعد لتسليمه فورا.

وأكد أنه اعتاد المشاركة في الاعتصام في التحرير، وتواجده اليوم كان طبيعيا بحكم توافده على التحرير باستمرار من قبل 30 يونيو وحتى الآن، لافتا إلى أن الشخص الذي ظهر في صورة أخرى ممسكا به، كان يدافع عنه ويحاول الحفاظ عليه سالما لتسليمه لسيارة الإسعاف.