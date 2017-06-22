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مصر: أمننا المائي خطر أحمر لا يقبل المساومة

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مصراوي Masrawy

: أمننا المائي خطر أحمر لا يقبل المساومة

06:47 ص الخميس 22 يونيو 2017

مصر: أمننا المائي خطر أحمر لا يقبل المساومة

القاهرة - (د ب أ):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن أمن مصر المائي "خط أحمر لا يقبل المساومة"، وذلك في وقت يشارك الرئيس عبدالفتاح في القمة الأولى لدول حوض النيل التي تبدأ خلال الساعات القادمة في أوغندا لبحث دعم التعاون بين دول الحوض.

وذكر أبو زيد في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن: "أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة.. مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء".

وكان السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد صرح مساء أمس الأربعاء في بيان رسمي بأن مشاركة الرئيس المصري في القمة الأولى لدول حوض النيل "تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل".

وأضاف أن ذلك يأتي "سعيا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف" وأن "الرئيس سيشارك في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل".

وتأتي زيارة السيسي إلى أوغندا وسط مخاوف مصرية بشأن إمكانية تأثر حصة مصر من مياه النيل بسبب بناء إثيوبيا لسد النهضة.

وقال السيسي في تصريحات سابقة مطلع العام الجاري إن قلق المصريين بشأن ذلك هو قلق مشروع، مشيرا إلى أن المياه تعتبر للمصريين مسألة "حياة أو موت".

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