أوباما يقضي عطلة مع أسرته في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأسرته سيقضون عطلة في إندونيسيا، البلد الذي قضى فيه أوباما طفولته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أرماناثا ناصر، إنه من المقرر أن يصل أوباما إلى إندونيسيا في وقت لاحق من الشهر الجاري ليقضي عشرة أيام، وستشمل رحلته زيارة لجزيرة بالي السياحية والعاصمة جاكرتا.

وأضاف أن "الرئيس (الإندونيسي) جوكو ويدودو ربما يدعو الرئيس أوباما إلى قصر بوجور الرئاسي لاحتساء قهوة أو شاي".

يذكر أن أوباما قضى فترة من طفولته في إندونيسيا بعد أن تزوجت أمه ستانلي آن دونهام رجلا إندونيسيا يدعى لولو سويتورو.

وتم نصب تمثال لأوباما وهو طفل في 2010 خارج مدرسة جاكرتا الابتدائية التي كان يدرس فيها.

وسافر أوباما إلى عدد من الدول منذ أن غادر البيت الأبيض في 20 يناير.