«ثغرة وخطأ دفاعي».. 5 ملامح فنية من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.

ووقع نادي الزمالك في العديد من الأخطاء الفنية التي تسببت في خساراته مبارة اليوم ونرصد لكم في التحليل التالي 5 ملامح فنية من المباراة:

1- بداية ثلاثي خط الوسط:

بدأ الزمالك المباراة بثلاثة لاعبين في منطقة خط الوسط وهم: ( طارق حامد - معروف يوسف -أحمد توفيق) مع إعطاء الأخير حرية هجومية لمساندة ثلاثي خط الهجوم ( باسم مرسي - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - ستانلي ) وكان هدف إيناسيو من تغيير طريقة لعب الزمالك بإشراك ثلاثة لاعبين ارتكاز لتأمين والسيطرة على منطقة خط الوسط، للتصدي للخطورة الهجومية المتوقعة من فريق اتحاد العاصمة، إلا أن الثلاثي لم يقم أيًا منهم بدور واضح فى بناء الهجمات أو نقل الكرة من الخلف للأمام للمساندة في التحول من الحالة الدفاعية للهجوم حيث عانى الزمالك طوال المبارة من فقدان الكرة بشكل كبير والتمريرات الخاطئة، مما اضطر شيكابالا (صانع اللعب) إلى النزول للخلف ليصبح محطة أولى لتسلم وتسليم الكرات مما ضغط الزمالك نتيجة ضعف الكثافة الهجومية.

كما كان لدي الزمالك أزمة كبرى ظهرت خلال الشوط الأول، بسبب نزول باسم مرسى (المهاجم) لاستلام الكرة من خط الوسط ولم ينجح في استخلاص الكرة في أي كرة مشتركة، بالإضافة إلى أحمد توفيق الذي كان مكلفًا بمساندة الخطوط الأمامية إلا أنه افتقد القدرة على إنهاء الهجمة بشكل جيد حيث أتيحت له في الشوط الأول فرصة هدف مؤكدة بعد أن انفرد بالحارس بتمريرة من ستانلي ولم يحسن التصرف في الكرة بشكل جيد.

2- خطأ دفاعي يتسبب في هدف:

جاء الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة من عدة أخطاء فى التمركز والرقابة حيث أن مدافعى الفريق الأبيض تركو أكثر من لاعب من الفريق الجزائري على الزاوية البعيدة دون رقابة ثم تقهقر مدافعى الفريق لخط المرمى وترك مهاجمي اتحاد العاصمة بدون رقابة، كما كانت الكرات الثابتة تشكل خطوره كبيرة علي الزمالك حيث لعب فريق اتحاد العاصمة 8 كرات ثابته نجح في الاستحواذ علي 6 منهم وأحرز من أحدهم الهدف الأول.

3- ثغره في الجبهة اليمني:

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وضحت للجميع وجود ثغرة كبرى فى الجبهة اليمنى للزمالك نتيجة قدرات حسني فتحي الدفاعية الضعيفة مما أعطى الفرصة لاتحاد العاصمة استغلال الجبهة اليمني وتشكيل خطورة على الزمالك من خلال هذه الجبهة كما فشل فتحي في إرسال كرات عرضية متقنة لمهاجمي الفريق الابيض طوال المباراة حيث أرسل 6 عرضيات خلال اللقاء لم تكن منهم واحدة فقط صحيحة.

4- طرد حامد يعقد الأمور:

تحسن أداء القلعة البيضاء نسبيًا في الشوط الثاني بعد إعطاء حريه هجومية أكثر لثلاثي خط وسط الزمالك خاصة طارق حامد وأضاع الزمالك أكثر من فرصة وعلى الرغم من أن طارق حامد كان له دورًا كبيرًا في التحرر الهجومي للزمالك إلا أنه كان يعيب خط وسط الزمالك بالكامل فقد الكره بشكل غريب، وتعقدت الأمور أكثر بعدما تعرض لاعب وسط الزمالك طارق حامد للطرد في الدقيقة61 من عمر المباراة.

واضطر إيناسيو إلى الدفع بصلاح ريكو بدلًا من أحمد توفيق، لتدعيم خط الوسط بعد طرد طارق حامد ليلعب الزمالك بثنائي ارتكاز ( معروف يوسف - ريكو) وتحسن أداء الزمالك نسبيًا إلا أن الزمالك كان ينقصه الضغط بقوة على فريق اتحاد العاصمة واستخلاص الكرة بشكل سريع وبناء الهجمة قبل أن يرتد مدافعي اتحاد العاصمة للخلف.

وبعدها دفع إيناسيو بالتغيير الثاني بنزول مصطفي فتحي بدلًا من حسني فتحي الذي لم يكن موفقًا في أغلب فترات المباراة، نزول فتحي أنعش الجبهة اليمني للزمالك واستطاع بعدها الفريق الأبيض الاستحواذ نسبيًا إلا أن الزمالك لم يستغل الفرص الذي أتيحت له حيث أضاع شيكابلا هدفًا مؤكدًا ومن بعدها مصطفي فتحي، واستمر الزمالك في إضاعة الفرص المؤكدة.

5- اتحاد العاصمة يعاقب الزمالك بهدف ثاني:

دفع إيناسيو بأخر أوراقه بإشراك مايوكا بدلًا من ستانلي الذي اشتكي من إصابته، خروج ستانلي أوقف الجبهة اليسرى التي استخدمت في أغلب هجمات الزمالك التي كانت تصنع من خلالها مع غياب دور باسم مرسي وعدم تمركزه بشكل جيد وعدم تعامله مع أكثر من كرة داخل المنطقة بشكل أمثل أفقد الزمالك خطورته، ليعاقب «مزيان» لاعب اتحاد العاصمة الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر اللقاء والذى سهل الونش له إحراز الهدف بعد أن فتح له زاوية للتسديد بعدم الضغط عليه ليسددها باقتدارداخل الشباك.