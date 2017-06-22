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فيديو..الزمالك ينجح في اكتشاف حيلة «bein sports» لحضور المؤتمر الصحفي

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فيديو..الزمالك ينجح في اكتشاف حيلة «bein sports» لحضور المؤتمر الصحفي فيديو..الزمالك ينجح في اكتشاف حيلة «bein sports» لحضور المؤتمر الصحفي

التحرير

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نجح نادي في اكتشاف حيلة قناة «bein sports» في حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري عقب نهاية اللقاء.

 وحرص حمادة أنور المدير الإداري للزمالك قبل بداية المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة على مراجعة جميع المايكروفونات الموجودة في المؤتمر الصحفي ووجد ميكروفون بدون لوجو ورفض بداية المؤتمر الصحفي بدون إخراج الميكرفون خارج القاعة.

وأكد حمادة أنور للإعلاميين المتواجدين في القاعة أنه يحترم الجميع ولكن هناك قرارًا من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة وأيضًا قرارًا من الدولة بعدم التعامل مع قناة "بي إن سبورت".

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وتغلب اتحاد العاصمة الجزائري، على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.

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التحرير

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