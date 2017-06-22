أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مرتضى منصور يوقع عقوبات بالجملة على اللاعبين والجهاز الفني للزمالك

Google+ Print
مرتضى منصور يوقع عقوبات بالجملة على اللاعبين والجهاز الفني للزمالك مرتضى منصور يوقع عقوبات بالجملة على اللاعبين والجهاز الفني للزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر رئيس مجلس إدارة نادي خصم 100 ألف جنيه من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالإضافة إلى خصم راتب شهر من أوجستوا إيناسيو المدير الفني البرتغالي عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من نظيرهاتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما قرر رئيس القلعة البيضاء خصم 200 ألف جنيه من طارق حامد لاعب الفريق بعد إرتكابه خطًأ ضد أمير سعيود لاعب الفريق الجزائري حصل بموجبه على الإنذار الثاني ليتم طرده في الدقيقة 61 من زمن المباراة

شاهد أيضا

يُذكر أنه بهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

الزمالك يقترب من ضم «جمعة والشامي»

الزمالك يقترب من ضم «جمعة والشامي»

8 الصبح - شيكابالا يغضب من تعامل فريق الزمالك مع تاريخه

8 الصبح - شيكابالا يغضب من تعامل فريق الزمالك مع تاريخه