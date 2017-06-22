مرتضى منصور يوقع عقوبات بالجملة على اللاعبين والجهاز الفني للزمالك

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قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 100 ألف جنيه من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالإضافة إلى خصم راتب شهر من أوجستوا إيناسيو المدير الفني البرتغالي عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من نظيرهاتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «5 يوليو»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما قرر رئيس القلعة البيضاء خصم 200 ألف جنيه من طارق حامد لاعب الفريق بعد إرتكابه خطًأ ضد أمير سعيود لاعب الفريق الجزائري حصل بموجبه على الإنذار الثاني ليتم طرده في الدقيقة 61 من زمن المباراة

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يُذكر أنه بهذه النتيجة رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر.