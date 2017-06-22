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أستراليا تعلن استئناف الضربات الجوية في سوريا بعد وقفها لمدة يومين

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مصراوي Masrawy

أستراليا تعلن استئناف الضربات الجوية في سوريا بعد وقفها لمدة يومين

03:57 ص الخميس 22 يونيو 2017

أستراليا تعلن استئناف الضربات الجوية في سوريا بعد وقفها لمدة يومين

سيدني - (د ب أ):

قالت أستراليا اليوم الخميس إنها ستستأنف الضربات الجوية في سوريا بعد أن أوقفتها لمدة يومين عقب تحذير من روسيا بأنها سوف تستهدف طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وجاء التحذير بعد أن أسقطت مقاتلة أمريكية طائرة حربية سورية مطلع الأسبوع الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية في بيان اليوم الخميس: "بعد إعلان (روسيا) أنها ستوقف جهود تخفيف التوتر مع طائرات التحالف العاملة في سورية، فإن أستراليا نفذت وقفا مؤقتا للعملية الجوية في سوريا".

وأضاف: "كان ذلك إجراء احترازيا للسماح للتحالف بتقييم الخطر العملياتي. وتم إنهاء ذلك الوقف منذ ذلك الحين".

يشار إلى أن أستراليا عضو في مجموعة الدول الأساسية التي تنفذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا. وانضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في أغسطس 2014 ووسعت نطاق الضربات لتشمل سورية بعد عام من ذلك بناء على طلب واشنطن.

وأستراليا من بين أكثر الدول التي نفذت ضربات جوية في سورية والعراق.

وكانت موسكو قد حذرت يوم الاثنين من أنها ستتعامل مع جميع طائرات التحالف غربي نهر الفرات في سوريا على أنها "أهداف محمولة جوا" بعد أن تم إسقاط طائرة حربية سورية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بصدد إنهاء التعاون بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يهدف إلى منع نشوب صراع مباشر بين البلدين في سوريا.

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